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"Пишите от руки и складывайте в ящик" Лукашенко отреагировал на "сливы"

Вернуться к бумажным носителям, если не в состоянии защитить информацию, советует Лукашенко своим чиновникам.

Напомним, после выборов в сети периодически стали появляться записи телефонных переговоров приближенных к власти лиц, а также силовиков.

"Если не можете, как я часто говорю, защитить в своих компьютерах информацию, тогда возвращайтесь к бумажным носителям. Пишите от руки и складывайте у себя в ящик", — цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".

Кроме того, он поручил силовикам "активизировать деятельность по пресечению преступлений в сфере высоких технологий". Эта проблема, по его словам, "архиважная".

Лукашенко во вторник собрал совещание, где обсуждает целый ряд разноплановых вопросов — от "союзной интеграции" и реабилитации неплатежеспособных предприятий до совершенствования системы мониторинга общественной безопасности.
Источник: euroradio.by
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