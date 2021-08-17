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"Уходи": как работники МЗКТ пытались докричаться до Лукашенко

Год назад, 17 августа 2020 года, Александр Лукашенко приехал на Минский завод колесных тягачей.

"Уходи": как работники МЗКТ пытались докричаться до Лукашенко
После фальсификации результатов выборов и жестокого подавления протестов 10-12 августа люди были возмущены. На ряде предприятий рабочие пытались организовать забастовку.

Лукашенко приехал успокоить работников, но вместо этого услышал "Уходи". Любопытно, что до минского завода он добирался на вертолете. 

Когда вышел к рабочим, они начали скандировать "Уходи". Лукашенко дождался, когда крики смолкнут, и сказал, что никуда не уйдет, и никаких новых выборов не будет. "Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", — заявил он.

Уходить, по словам Лукашенко, наоборот, должны несогласные.

"Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, никто не будет никого давить. Пожалуйста, ворота открыты", — сказал он. 

А потом добавил, что всё сказал, "а теперь можете кричать: "Уходи".

Под эти крики он и покинул площадку.



Полномасштабной забастовки на предприятиях в Беларуси так и не случилось. Протестное движение было задавлено массовыми репрессиями. 
Источник: euroradio.by
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