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Только три страны оставили свои посольства в Кабуле. Что это за страны

Из Афганистана продолжают эвакуировать дипломатов, однако Россия, Китай и Пакистан намерены сохранить свои дипмиссии в стране.

В Кабуле остаются только три посольства - России, Китая и Пакистана. Об этом сообщает BBC во вторник, 17 августа.

Россия заявила, что эвакуирует сотрудников своего посольства только частично. В частности, посол РФ Дмитрий Жирнов заявил, что планирует встретиться с представителями "Талибана" для обсуждения вопросов безопасности сотрудников дипмиссии.

В свою очередь посольство Китая в Афганистане не прокомментировало свои дальнейшие планы, однако предупредило местных китайских жителей "уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью".

Также Индонезия заявила, что сохранит "небольшую дипломатическую миссию" в стране, однако все же эвакуирует свое посольство.

Последней свое посольство в Кабуле эвакуировала Индия. Спецрейс доставил посла страны и других сотрудников назад в Индию.

Напомним, что ранее ООН призвала к созданию инклюзивного правительства в Афганистане. В ООН призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и созданию путем всеобъемлющих переговоров нового правительства, в которое должны входить женщины.
Источник: korrespondent.net
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