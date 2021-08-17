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Отвечая на вопрос, имел ли он накануне данных событий некие подозрения в отношении Кремля и КГБ, Коржаков заявил, что в тот период он не имел контактов с главой ведомства Владимиром Крючковым.





"Я впервые увидел его за два дня до путча, 17 августа. Он пригласил Ельцина к себе, я тогда в первый раз поднялся в новое здание КГБ. Познакомились, он пошел нас проводить. Когда я сажал Ельцина в машину, Крючков мне говорит: "Берегите Бориса Николаевича". Ельцину, видимо, понравилось, он запомнил. И Владимиру Путину потом сказал: "Берегите Россию", – рассказал Коржаков.





По его словам, президент СССР Михаил Горбачев "наверняка" был посвящен в планы Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП) и рассчитывал использовать ту ситуацию в свою пользу.





"После Крыма он должен был въехать в Москву на белом коне. И связь ему на даче в Форосе никто не отключал", – полагает Коржаков.





Он добавил, что имеет положительное отношение к Горбачеву, поскольку "если бы он не начал Перестройку и перемены, мы бы загнулись".





Коржаков заявил, что первая ночь в Белом доме оказалась довольно "веселой" – "плясали, пели, водку пили". Вторая же ночь, по его словам, "выдалась совсем другой".



