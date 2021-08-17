Архивное фото





Об этом в своей колонке пишет научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Брайан Уитмор.





На восьмичасовой пресс-конференции 9 августа Лукашенко заявил: «Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро». Затем добавил: «Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко. Очень скоро».





Начиная с ноября 2020 года это уже третий подобный намек, однако мало кто чувствует, что Лукашенко действительно готовится покинуть политическую арену, отмечает Уитмор.





По его словам, один из сценариев ухода предполагал передачу фактической власти Совету безопасности, где одну из ключевых ролей играет сын диктатора Виктор. Однако у России, судя по всему, свои планы.





«Все более частое упоминание Лукашенко о собственном уходе говорит о том, что Россия постоянно оказывает на него давление, чтобы он осуществил конституционные изменения, которые уменьшили бы роль президента и расширили полномочия белорусского парламента. При этом Кремль обеспечивает расстановку сил, гарантирующую Москве контроль этих новых полномочий белорусского законодательного органа через прокремлевские партии и СМИ после ухода Лукашенко. Россия также быстро расширяет свое экономическое, политическое и военное присутствие в Беларуси. Все это похоже на попытку Москвы контролиро� �ть Беларусь с Лукашенко или без него», — полагает автор колонки.





В прошлом, когда РФ оказывала давление на Лукашенко, он отвечал на это заигрыванием с Западом. Но после выборов 2020 года, последовавшего за этим жестокого подавления инакомыслия и захвата рейса Ryanair 4978, Лукашенко стал международным изгоем, и прежнее балансирование невозможно, констатирует эксперт.





«Не имея больше к кому обратиться, Лукашенко, похоже, ведет переговоры с Москвой о своем политическом будущем. Он, по-видимому, посылает сигналы Кремлю, что принуждение его к уходу несет в себе риски, а сохранение его у власти, или династическая преемственность… может дать Москве геополитические преимущества. Спустя год после того, как в Беларуси впервые начались протесты против режима, этот кризис, похоже, вступает в свою самую опасную фазу», — подытожил Уитмор.