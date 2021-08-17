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В Батуми прошла акция протеста против соглашения о сотрудничестве КГБ Беларуси и СГБ Грузии

Акция протеста прошла возле Дома правительства Аджарии и Службы государственной безопасности Грузии в Батуми. Участвовало в ней более 35 человек.

Акция протеста в Батуми 16 августа 2021 года. Фото: читатели "БГ"


В понедельник 16 августа белорусы, пишет БГ, находящиеся сейчас в Батуми, собрались в 14.30 у центральных фонтанов города. Оттуда колонна протестующих выдвинулась к Дому правительства и СГБ.

Цель акции по словам ее участников: обратить внимание на возможное использование данного соглашения КГБ Беларуси для сбора информации и преследования инакомыслящих белорусов, которые находятся на территории Грузии.


«Наши перспективы пребывания в Грузии зависят не в последнюю очередь от нас», – говорят белорусы, находящиеся сегодня в Батуми. После задействования данного договора, они перестали чувствовать себя в безопасности в Грузии, где скрываются от репрессий белорусского правящего режима.

Напомним, межгосударственное соглашение о сотрудничестве Комитета госбезопасности Беларуси со Службой безопасности Грузии вступило в силу – 13 августа. Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

По информации СМИ, соглашение было разработано более пяти лет назад и подписано сторонами еще в 2016 году, но за этим последовали процедуры внутригосударственного согласования, которые и затянулись на это время.

Теперь же соглашение вступило в силу. Его действие уже началось с 1 августа 2021 года.


Акция протеста в Батуми 16 августа 2021 года.
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