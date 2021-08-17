Президенты Литвы и Украины говорили об усилении репрессий в Беларуси
16 августа состоялся телефонный разговор президента Литвы Гитанаса Науседы и украинского президента Владимира Зеленского. Как пишет Науседа в Twitter, речь шла о миграционном кризисе на белорусско-литовской границе и об усилении контроля.
Гитанас Науседа и Владимир Зеленский / twitter.com/GitanasNauseda
Он подчеркнул, что происходит "гибридная атака белорусского режима" и на Литву, и на ЕС, передает Еврорадио. При этом активно используется дезинформация и пропаганда.
Также Науседа и Зеленский говорили о ситуации в Беларуси. Президент Литвы обратил внимание на то, что репрессии усиливаются.
08:11 17/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение