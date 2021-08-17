Президенты Литвы и Украины говорили об усилении репрессий в Беларуси

16 августа состоялся телефонный разговор президента Литвы Гитанаса Науседы и украинского президента Владимира Зеленского. Как пишет Науседа в Twitter, речь шла о миграционном кризисе на белорусско-литовской границе и об усилении контроля.