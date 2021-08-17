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Белорусские военные регулярно принимают участие в учениях Организации договора о коллективной безопасности (ОДБК) в Таджикистане.





Как заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, пишет Sputnik, смена власти в Афганистане существенно влияет на обстановку в Центральноазиатском регионе. В связи с этим ОДКБ внимательно отслеживает развитие ситуации на таджикско-афганской границе. Заявление генсека размещено на сайте ОДКБ.





"В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами", – заявил Станислав Зась.

По его оценке, таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, пока нет необходимости задействовать механизмы ОДКБ.





Генсек организации рассказал, что в ближайшие месяцы вблизи таджикско-афганской границы пройдут учения Коллективных сил ОДКБ.





Окончательный замысел учений, а также задействованные силы и средства будут обсуждаться в середине сентября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.





Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже распорядился провести мобилизацию 20 тысяч резервистов. Основная часть направляется на приграничные с Афганистаном территории. Глава государства также обратился с запросом об оказании помощи к ОДКБ.

Беларусь и учения ОДКБ

В прежние годы Беларусь постоянно участвовала в учениях ОДКБ на территории Таджикистана. К маневрам, как правило, привлекался личный состав 103-й мобильной бригады сил спецопераций. В 2019 году туда вылетали также представители внутренних войск.





В состав многонациональной группировки ОДКБ обычно входили представители вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В прошлом году в маневрах было задействовано свыше 3500 человек и порядка 600 единиц военной и специальной техники, в том числе авиация.





В ходе учений отрабатываются действия по проведению сначала контртеррористической, а затем миротворческой операций.

Обстановка в Афганистане

Ситуация в стране обострилась после того, как талибы начали наступление на крупные города страны. Основная их часть, в том числе и столица Кабул, перешли под контроль боевиков.





Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, пояснив, что сделал это, "чтобы предотвратить бойню".





В ночь на понедельник руководство "Талибана" (организации, запрещенной в России – Sputnik) заявило, что война в Афганистане окончена, а форма правления станет ясной в ближайшее время.





После этого многие местные жители и дипломаты стали в спешке покидать страну. В аэропорту Кабула собрались тысячи людей, возникла давка, американские военные открыли огонь. Несколько человек погибли. Аэропорт заявил о прекращении рейсов.

Позиция России

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия планирует провести переговоры с главой политического офиса талибов, который находится в Катаре.





При этом, отвечая на вопрос, готова ли Россия признать талибов законными властями, если переход будет осуществлен мирным путем, он сказал: "Нет, мы пока не признали, но всему свое время, поживем – увидим".