Дуда подписал закон, который критиковали США и Израиль. Фото: president.pl









Как пишет агентство РАР, закон предусматривает, что административные решения нельзя будет оспаривать по истечении 30-летнего срока. Это означает прекращение и отказ в рассмотрении дел, связанных с конфискацией имущества коммунистической эпохи, пишет The Times of Israel.





Закон касается польских, еврейских и других имущественных претензий, которые являются предметом оспаривания предыдущих решений, пишет Гордон со ссылкой на израильскую газету.





Дуда отметил, что закон вызвал споры и обсуждения среди представителей международного сообщества, а также в самой Польше, но подчеркнул: в нем нет "ничего, что было бы неизвестно законодательству стран, в которых политики и организации протестовали против него".





"Сроки, по истечении которых административное решение не может быть оспорено [в этих странах], зачастую гораздо короче, чем в Польше, где для возврата или ареста имущества достаточно 30 лет. Именно эти сроки совпадают с давним принципом приобретательной давности, даже недобросовестной, который уже давно существует в польском законодательстве. [...] На мой взгляд, [подписание закона] это конец состояния неопределенности, когда квартиры и недвижимость, приобретенные добросовестно, могли быть изъяты обычным административным решением после того, как внезапно обнаружился человек, владевший ими более 70 лет назад. Опыт показал, что эти владельцы часто были фиктивными, а преступные группировки наживали состояния за счет десятков тысяч людей, выброшенных на улицы", – заявил президент Польши.





Дуда отверг утверждения, что новый закон направлен против конкретной группы лиц – евреев, переживших Холокост.





Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сказал в тот же день, что "Польша утвердила – уже не в первый раз – антисемитский и аморальный закон". Он отозвал временного поверенного в делах Израиля в Варшаве для бессрочных консультаций, пишет пресс-служба МИД Израиля.





"Новый посол Израиля в Польше, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе в Польшу не поедет. Сегодня МИД Израиля порекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск в своей стране. Он должен использовать имеющееся у него время, чтобы объяснить полякам, что значит Холокост для граждан Израиля и насколько мы не потерпим презрения к памяти жертв и памяти Холокоста. На этом мы не остановимся", – заявил Лапид.





Кроме того, до подписания закона госсекретарь США Энтони Блинкен высказывал обеспокоенность этим законодательным актом, его цитирует сайт Госдепа. Блинкен призвал Дуду не подписывать закон и тоже отметил, что он серьезно ограничит процесс получения компенсации за имущество, незаконно конфискованное в Польше в коммунистическую эпоху.





Контекст:





Как пишет The Times of Israel, во время Второй мировой войны в Польше было убито около 3 млн польских евреев – 90% еврейской общины страны. После войны коммунистические власти национализировали недвижимость, которая пустовала из-за того, что ее владельцы были убиты или бежали.











