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"Лукашенко может стать препятствием" Как победа талибов может ускорить перемены в Беларуси

Российские пропагандисты и медиа радуются поражению США в Афганистане. Однако, кажется, злорадство сейчас не к месту. И на то есть несколько причин.


Валерий Карбалевич


Действительно, Соединенным Штатам, начиная с 2001 года, когда международная коалиция во главе с американцами вошла в Афганистан, не удалось в полной мере победить талибов, установить в стране мир и стабильность, помочь в построении эффективных государственных институтов.

Но дело в том, что Соединенным Штатам пришлось распутывать большой клубок, ликвидировать злокачественный исламистский террористический очаг, расшевеленный в свое время СССР. 

В 1978 году в Афганистане победила Апрельская революция, после которой новые власти с помощью Советского Союза начали строить социализм. Радикальные социалистические реформы привели к гражданской войне.

Чтобы помочь своим идейным союзникам, СССР в 1979 году ввел в Афганистан войска. Десять лет Советский Союз воевал с талибами, в конце концов ту войну проиграл, к власти пришли талибы, превратившие страну в террористический очаг, где обосновался тогдашний террорист №1 Усама бин Ладен. Ими были совершены теракты в США 11 сентября 2001 года, и американцам пришлось реагировать.

Кстати, военная операция в Афганистане, осуществленная коалицией во главе с США, была проведена на основе решения Совета Безопасности ООН. В этом принципиальное отличие от военной операции СССР, которую осудило большинство стран мира в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Тем не менее помочь афганцам построить жизнеспособные социальные и государственные институты не удалось ни СССР, ни США. Талибы вновь захватили Афганистан после вывода американских войск. Там может возникнуть аналог "Исламского государства" или ИГИЛа.

Российские медиа напрасно злорадствуют еще и по той причине, что победа талибов в Афганистане — это большая проблема для России. Ведь сейчас под угрозой оказалась вся Центральная Азия. Это сфера влияния РФ. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан — члены ОДКБ, в случае обострения ситуации России придется их защищать.

Каковы последствия этого афганского катаклизма для Беларуси?

Прежде всего, есть риск, что афганские беженцы могут появиться на границе Беларуси с Латвией, Литвой, Польшей. По той самой схеме, по которой там появились иракские мигранты. А желающих бежать из Афганистана сейчас очень много. Мигрантский кризис вокруг Беларуси может обостриться.

Довольно популярна мысль, что на фоне событий в Афганистане Запад забудет о белорусском кризисе. Это возможно. Но, кажется, Лукашенко не даст этого сделать. И к тому же, если говорить о США, то бюрократическая машина в деле введения санкций запущена, и не думаю, что на нее как-то повлияют события в Афганистане.

И еще. Приход к власти талибов не выгоден ни России, по упомянутым причинам, ни США, ни ЕС (угроза нового мигрантского кризиса масштаба 2015 года), ни Китаю. Может появиться почва для начала сотрудничества России и Запада перед лицом новой угрозы распространения радикального исламского терроризма. Как это было в 2000-х годах. 

Это значит, что степень конфронтации между РФ, с одной стороны, и США и ЕС, с другой стороны, может понизиться.

А вот режим Лукашенко ради собственного выживания как раз делает ставку на эту конфронтацию, всячески обостряет ее. Ему удалось вписать сохранение своей власти в конфликт России и Запада, сделаться важным, необходимым для РФ игроком в этом противостоянии.

И вот теперь, когда Москва и Запад будут вынуждены искать взаимопонимания ради нейтрализации талибов, режим Лукашенко может стать препятствием. Такое развитие событий может ускорить перемены в Беларуси.
Валерий Карбалевич
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