«Обстановка спокойная, хорошая в городе, все успокоилось. Вчера, когда произошло обрушение власти, как карточный домик схлопнулся режим, конечно, на улицах в Кабуле чувствовалось безвластие, беспорядок, вышли мародеры. В Афганистане в принципе у всего взрослого населения, даже у подростков есть на руках оружие, включая автоматы, поэтому вчера, конечно, что-то постреливало, где-то что-то горело. Но это было еще до входа основных сил талибов,— сказал посол в эфире радиостанции «Эхо Москвы».— За ночь ни одного выстрела, что очень нетипично для Кабула. Потому что при Ашрафе Гани у нас здесь — мы здесь живем и работаем в посольстве — каждый день, в том числе и ночью, 4–5 сильных хлопков… Это были и теракты какие-то, взрывы, подрывы мин…»





По его словам, 15 августа в Кабул вошли «безоружные талибы и предложили афганским силовикам сдавать оружие, что они и начали делать, после этого самораспустились афганские спецслужбы, министерство обороны, министерство внутренних дел, после этого бежал президент Ашраф Гани и все высшее руководство».





«Теперь мы находимся под охраной талибов, довольно большой отряд. Позитивное впечатление произвел, адекватные люди очень, хорошо вооруженные…», — сказал дипломат.





Кстати, в России радикальное исламистское движение «Талибан» признано террористической организацией.





Талибы уже руководили Афганистаном в 1996-2001 годах. За эти годы были убиты множество правозащитников, журналистов и сторонников демократических преобразований, напоминают naviny.online



















