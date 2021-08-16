Посольство США - о приговоре Латыпову: пример чудовищной жестокости
Посольство США в Беларуси прокомментировало приговор политзаключенному Степану Латыпову.
"Еще один пример чудовищной жестокости режима Лукашенко", — пишет в Twitter пресс-служба посольства. И напоминает, что угроза длительного тюремного срока "доводила его до отчаяния".
Подчеркивается, что "весь мир наблюдает" за происходящим в сегодняшней Беларуси.
Источник: euroradio.fm
20:43 16/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение