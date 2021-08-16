







"Еще один пример чудовищной жестокости режима Лукашенко", — пишет в Twitter пресс-служба посольства. И напоминает, что угроза длительного тюремного срока "доводила его до отчаяния".





Подчеркивается, что "весь мир наблюдает" за происходящим в сегодняшней Беларуси.