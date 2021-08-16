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Посольство США - о приговоре Латыпову: пример чудовищной жестокости

Посольство США в Беларуси прокомментировало приговор политзаключенному Степану Латыпову.



"Еще один пример чудовищной жестокости режима Лукашенко", — пишет в Twitter пресс-служба посольства. И напоминает, что угроза длительного тюремного срока "доводила его до отчаяния". 

Подчеркивается, что "весь мир наблюдает" за происходящим в сегодняшней Беларуси.
Источник: euroradio.fm
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