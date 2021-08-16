



"Поступило одно обращение белорусской гражданки, которая сообщила, что в Кабуле находится ее отец – гражданин республики Беларусь. В настоящее время прорабатываются различные варианты эвакуации данного гражданина, в том числе в сотрудничестве с нашими международными партнерами", – сказал он.





Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter сообщил, что в понедельник украинский самолет эвакуировал из Афганистана почти 80 человек, в том числе граждан Беларуси. Как оказалось, все немного не так: белорус на украинском самолете был членом экипажа.





К слову, белорусы, которые находятся в Афганистане, могут обращаться за помощью в белорусское посольство в Таджикистане.