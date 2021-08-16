"И это санкции еще не начались"

Основатель «Сильных новостей» и Mogilev.Online, политический обозреватель Петр Кузнецов выразил мнение о том, как ситуация в Афганистане повлияет на вопросы в Беларуси, а также о том, откуда возьмут деньги на поднятие зарплат бюджетникам, и что из этого будет.





«Запад сбросил эту проблему на других»

Кузнецов отметил, что в сети есть популярное мнение, что «в мире появляется новая, реально глобальная проблема и внимания к маленькой Беларуси будет намного меньше», написал он в своем телеграм-канале.





Однако по его мнению, так как решение по уходу из Афганистана, принимал Трамп, а пересматривать его при Байдене не стали, это значит, что «по афганскому вопросу среди американской политической элиты достигнуто полное согласие: вечное присутствие там невозможно, все, что было можно сделать – сделано, что еще сделать – Бог его знает, поэтому дальше уже как-нибудь сами».





Кузнецов подчеркнул, что теперь это станет проблемой России — ведущей страны в ОДКБ.





«Поскольку Талибан – движение вполне себе террористическое, ведущее бесконечную «священную войну» за господство ислама во всем мире, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, какая ответственность и какая головная боль обрушились сейчас, с уходом из региона американцев, на местных любителей СССР», — отметил эксперт.





Именно поэтому Кузнецов думает, что мнение «Афганистан перебьет теперь для Запада все остальные вопросы и проблемы» — ошибочно, потому что «Запад сбросил эту проблему на других».





«Все опасения, что афганская трагедия ударит по белорусам, не очень обоснованы и в целом ситуацию не следует рассматривать в таком ракурсе. Да, влияние может быть и самое разное. Белорусских силовиков могут отправить на таджикскую границу, в Литву могут афганских беженцев подкинуть. Но это не те моменты, которые могут влиять на политическую ситуацию в нашей стране», — написал обозреватель.





«Кубышка президента»

Что касается белорусских вопросов, он обратил внимание на один факт — на прошлой неделе объявили, что бюджетникам собираются повысить зарплаты.





«Там цена вопроса что-то порядка 200 млн. рублей. Так же в СМИ промелькнуло, что средства на это возьмут из резервного фонда. Сам белорусский правитель неоднократно говорил, что фонд этот – «кубышка президента» и использован может быть только в самом крайнем случае. А «крайний случай», как было сказано еще не то в 90-х, не то в начале 00-х — «это безопасность государства». То есть, проще говоря, речь идет о «НЗ», — отметил Кузнецов.





Он написал, что такие моменты, «в отличие от геополитики, говорят куда больше».





«Режим не может не повышать зарплаты бюджетникам, поскольку, очевидно, не уверен в их лояльности без материальных стимулов. А источников для таких стимулов уже практически не осталось, — выразил мнение Петр. — И это еще санкции не начали работать».





Белорусских военных планируют отправить к границе Афганистана. Что известно

Напомним 16 августа генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что началась подготовка к военным учениям ОДКБ возле границы Таджикистана и Афганистана.





Туда отправят и белорусских военных.











