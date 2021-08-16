Правозащитники признали Игоря Лещеню политзаключенным
Беларуские правозащитники приняли совместное заявление о признании Игоря Лещени политическим заключенным.
Заявление публикует ПЦ "Вясна"
"Мы, представители правозащитного сообщества Беларуси, с нарастающей тревогой отмечаем продолжение беспрецедентных по масштабу репрессий в отношении представителей национального гражданского общества.
11 августа 2021 года был задержан и помещен в изолятор временного содержания бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который после недемократических выборов президента в августе 2020 года осудил насилие в отношении белорусского народа и протестующих, а впоследствии принимал участие в различных общественных политических инициативах.
Мы уверены, что истинным мотивом лишения свободы является его ненасильственная деятельность по продвижению демократических ценностей, а также правомерная реализация свободы мнений и их выражения.
На основании этого мы считаем его преследование и лишение свободы политически мотивированным, связанным с ненасильственной деятельностью, направленной на защиту прав человека и основных свобод, а его самого - политическим заключенным в соответствии с п. 3.1 Руководства по определению понятия «политический заключенный».
Мы требуем от властей Беларуси немедленно освободить Игоря Лещеню и прекратить его уголовное преследование, прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных".
Правозащитный центр «Весна»;
"Правовая инициатива";
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Lawtrend;
Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова;
Белорусская ассоциация журналистов;
Белорусский ПЕН-центр;
РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет";
Белорусский документационный центр;
"Идентичность и право".
19:38 16/08/2021
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