Свабода вспоминает, как это было





После полудня на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко, в котором приняло участие несколько десятков тысяч человек. Многие участники организованно приехали из разных регионов Беларуси специальными автобусными и железнодорожными рейсами.





Сам Лукашенко также прибыл на площадь и в своем выступлении повторил, что власть отдавать не собирается.





А после обеда к стеле "Минск — город-герой" со всех сторон стали стекаться люди - их было так много, что оказалась занятой вся территория возле музея Великой Отечественной войны, парка Победы, проспекта Победителей и прилегающих улиц. По разным данным "Марш Свободы" собрал до 300 тысяч человек





Атмосфера была возвышенная. Участники митинга поддержали требование координатора Объединенного штаба Марии Колесниковой об отставке Лукашенко.





Люди держали тысячи бело-красно-белых флагов, плакаты: "Верните мой город!", "Трибунал", "Выключай БТ", "Света - наш президент", "Свободу политзаключенным!".





Позже десятки тысяч сторонников перемен собрались на столичной площади Независимости. "Марш Свободы" прошел мирно, без вмешательства силовиков.





Также "Марши свободы" с массовым участием жителей прошли во всех крупных городах Беларуси.





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Сегодня многие беларусы в соцсетях вспоминали день 16 августа 2020 года - когда все впервые увидели, как много людей в стране хотят перемен.





все эти замечательные люди никуда не исчезли. Устали и обозлились — возможно. Но не исчезли". В частности, пользователь Твиттер kazartsev , публикуя фото с Марша, написал: "Надо иногда себе напоминать:Устали и обозлились — возможно. Но не исчезли".







