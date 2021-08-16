- Талибан совершил триумфальное шествие по Афганистану, в считанные дни захватив власть в стране. Какие риски и угрозы для Беларуси несет ситуация в Афганистане?





- На поверхности лежит участие Беларуси в оперативных силах коллективного развертывания ОДКБ. В эти силы страна обязана выделить определенный контингент. Раньше было так: одну армейскую бригаду, одну милицейскую бригаду, а силы МЧС, Следственный комитет, работников прокуратуры – в случае необходимости для оказания правовой помощи.





Лукашенко очень долго сопротивлялся выделению белорусских военных и сотрудников МВД, ссылаясь на положение Конституции, запрещающее посылать белорусских военнослужащих для участия в любых военизированных операциях за пределами страны. А потом Россия «уломала» с помощью экономических рычагов.





Прежде всего ОДКБ – проект, направленный на поддержку союзников России в Центральной Азии против угрозы из Афганистана. Около 30 лет назад, когда создавалась ОДКБ, можно было прогнозировать, что исламский радикализм выплеснется за пределы Афганистана.





Естественное направление его движения – бывшие советские республики Центральной Азии. Ситуация, когда «Талибан» - наиболее радикальное ортодоксальное течение - пришел к власти, грозит республикам Центральной Азии большим потоком беженцев, которых необходимо принять, обустроить, накормить-напоить.





Ясно, что Беларусь окажет гуманитарную помощь силами МЧС, возможно, медицинским персоналом, службами по налаживанию водоснабжения. Это первое, и наиболее безобидное следствие.





Талибан, вслед за сирийскими ортодоксами, может объявить халифат, что означает взятие под контроль всего мусульманского мира, вернее – доступной ее части.





Правда, мы пока не знаем аппетиты Талибана. А это значит, что под угрозой окажутся достаточно светские режимы Центральной Азии, большинство из которых держатся за счет подпитки из России. Разве только Узбекистан, Казахстан являются исключением, а вот Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан – возможное поле будущей битвы.





Если этим режимам будет угрожать Талибан, то согласно положениям ОДКБ, белорусские контингенты могут быть направлены туда для защиты конституционного строя. Это наиболее неприятный риск для Беларуси.





А поскольку Минск заявляет, что является верным союзником, то, возможно, придется посылать туда наших ребят, которые будут выполнять там полицейские, миротворческие функции, связанные с риском для жизни.





- По сути второй Афган?





- Не второй Афган. Афганцы воевали на своей территории, вокруг своих кишлаков. Если они решатся перейти на территорию соседних стран, то это обстоятельство если и не облегает, то упрощает задачи. Думаю, Казахстан, Узбекистан не заинтересованы в распространении исламского радикализма. Они имеют достаточно сильные оснащенные Вооруженные силы, и их участие наряду с россиянами будет решающим.





Контингент Беларуси может составить от нескольких сотен до полутора тысячи военнослужащих.





Установлен порядок: в горячие точки направляются только военнослужащие контрактной службы, написавшие личные заявления на имя президента и получившие его личное одобрение.





Россия пока не приняла решение – признавать ли режим Талибана. Но Талибан, насколько можно судить, не хочет столкновений с Россией, он взял на себя охрану посольства Российской Федерации. Я так понимаю, политическое крыло Талибана сегодня не хочет столкновений как с Российской Федерацией, так и контингентами ОДКБ.





Это несколько обнадеживает, но мы не знаем политическую структуру этого движения; после победы внутри самого движения будет расслоение, начнется борьба за власть.





- Поток беженцев до Беларуси достанет?





- Турция вроде готова принять поток беженцев. Беларусь все-таки далековато и будет много препятствий на пути беженцев. Если иракцы пользуются современными средствами передвижения – авиацией, в этом задействованы коммерческие проекты – авиакомпании Ирака, то у афганцев появятся проблемы – авиацию уже контролируют талибы.





Возможно, в Беларуси появятся афганские беженцы, но, наверное, немного.





- Как скажется ситуация в Афганистане на политической судьбе Лукашенко?





- Думаю, Лукашенко не рискнет не выполнять свои обязательства в рамках ОДКБ, потому что Россия может намекнуть на прекращение помощи в условиях западных санкций. Лукашенко в рамках ОДКБ будет выполнять свои обязательства.





Если приход к власти Талибана не повлечет большого военного конфликта, не вызовет потерь, которые не вызовут в Беларуси возмущение, то я не вижу, как ситуация в Афганистане повлияет на его политическую судьбу.



