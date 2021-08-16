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Служба госбезопасности Грузии прокомментировала сотрудничество с белорусским КГБ

Служба государственной безопасности Грузии «в связи с высоким общественным интересом» прокомментировала заключение соглашения о сотрудничестве с Комитетом госбезопасности Беларуси.



Как следует из комментария СГБ Грузии, соглашение было подписано в 2016 году. «После подписания соглашения правительство Грузии в установленные сроки предприняло все шаги для обеспечения вступления документа в силу, а Республика Беларусь ввела в действие подписанный в 2016 году документ в августе текущего года и обнародовала эту информацию в СМИ», — отмечается в комментарии, передает БелаПАН.

Подчеркивается, что соглашение направлено на сотрудничество «в сфере борьбы с терроризмом, коррупцией, а также другими международными и транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми против государственной безопасности».

«Государство в соответствии со своими интересами добровольно обменивается информацией в сфере борьбы с преступностью, следовательно, данное соглашение не обязывает стороны совершать действия, противоречащие их государственным интересам, — поясняется в комментарии. — Служба государственной безопасности Грузии имеет сотрудничество подобного типа со многими странами-партнерами по всему миру, в том числе с Соединенными Штатами Америки, Великобританией, Францией, Литвой и другими странами — членами НАТО и ЕС».

СГБ Грузии считает, что «дезинформационная кампания, развернутая в связи с этим вопросом», намеренно дискредитирует ведомство.

«Использование международного сог� �шения в процессе кампании по дискредитации органов безопасности и правопорядка страны вызывает особую обеспокоенность, так как может нанести ущерб государственным интересам Грузии», — подчеркивается в комментарии.

В свою очередь белорусский демократический лидер Светлана Тихановская направила в МИД Грузии обращение с призывом прекратить действие соглашения о сотрудничестве между СГБ и КГБ. Она призвала Грузию выработать «четко выраженную позицию о недопустимости использования данного соглашения для выдачи информации о белорусских гражданах и ином сотрудничестве, которое может негативно отразиться на мирных гражданах Беларуси, находящихся на территории Грузии».
Naviny.by
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