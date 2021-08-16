"Уверен, что референдум состоится. Он может на 10, на 20 дней сместиться (от даты, озвученной ранее – февраль 2022 года – Смартпресс ). Но я как политик, как депутат уверен, что референдум будет", - сказал Гайдукевич в Смартэфире в понедельник.





По его мнению, проект Конституции "появится к сентябрю".





Он напомнил, что документ был направлен на доработку в Конституционную комиссию. "И это хорошо, что все так не формально, и мы будем над ней работать", - сказал политик.





По его словам, когда проект наконец появится, по нему будет вестись "общенациональная дискуссия". Депутат призвал людей активно подключиться, потому что Конституция – "первый документ, который будет вести к политическим переменам".





По информации Гайдукевича, после того, как будет принята новая редакция Конституции, начнется работа "над различными законодательными актами, развивающими политическую систему". Среди них он видит, в частности, закон о политических партиях и изменения в избирательное законодательство.





Гайдукевич напомнил, что в 2023 году должен пройти единый день голосования, когда будут избираться депутаты всех уровней. "К этому мы должны подготовится, в том числе и политические партии, которые пройдут перерегистрацию. И новые структуры, которые могут быть зарегистрированы", - заявил Гайдукевич.