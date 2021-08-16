



Известно, что Лойко находится в статусе подозреваемой. Ее обвиняют в "содействии в неуплате налогов" по уголовному делу, заведенному против руководства лишенного в Беларуси регистрации правозащитного центра "Весна". Анастасия Лойко находится под подпиской о невыезде и обязательством о явке.





Анастасию Лойко задержали 13 августа. Дома у нее прошел обыск. Правозащитница находилась на Окрестина.





Перед задержанием Лойко успела записать видеообращение, которое было опубликовано в то время, когда она находилась за решеткой. В нем Анастасия Лойко говорит, что занимается правозащитной деятельностью, и только за это ее преследуют в Беларуси.