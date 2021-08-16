Степан Латыпов получил 8,5 лет колонии

Латыпов обвинялся по трем статьям: организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1, 2 ст. 342), сопротивление милиции (ч. 2 ст. 363) и мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209). По версии обвинения, Латыпов создал дворовой Telegram-чат и мастерскую по изготовлению протестной символики, оказал сопротивление сотрудникам милиции при задержании 15 сентября, как директор компании «Беларбо» вводил в заблуждение клиентов при оказании услуг по химической защите растений, пишет Reform.by. Степан не признал себя виновным ни по одной статье и отказался от дачи показаний.





41-летний Степан Латыпов – житель «двора Перемен», промышленный альпинист, директор фирмы «Беларбо». Его задержали 15 сентября 2020 года возле мурала с «диджеями Перемен». Через несколько дней на гостелевидении вышли сюжеты о том, что Латыпов якобы собирался распылять яды, чтобы травить милиционеров, но в деле этих обвинений не оказалось.





Во время судебного заседания 1 июня Латыпов попытался совершить суицид. Судебный процесс возобновился 27 июля. 5 августа во время судебного заседания при прослушивании записей телефонных разговоров у Степана случился нервный срыв. Латыпов признан политическим заключенным.