Степан Латыпов получил 8,5 лет колонии
Степана Латыпова приговорили к 8,5 годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 300 базовых величин, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Такое же наказание запрашивал для него гособвинитель Владимир Рябов. Приговор вынес сегодня суд Советского района. Дело рассматривал судья Александр Волк.
Степан Латыпов. Фото: Instagram
Латыпов обвинялся по трем статьям: организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1, 2 ст. 342), сопротивление милиции (ч. 2 ст. 363) и мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209). По версии обвинения, Латыпов создал дворовой Telegram-чат и мастерскую по изготовлению протестной символики, оказал сопротивление сотрудникам милиции при задержании 15 сентября, как директор компании «Беларбо» вводил в заблуждение клиентов при оказании услуг по химической защите растений, пишет Reform.by. Степан не признал себя виновным ни по одной статье и отказался от дачи показаний.
41-летний Степан Латыпов – житель «двора Перемен», промышленный альпинист, директор фирмы «Беларбо». Его задержали 15 сентября 2020 года возле мурала с «диджеями Перемен». Через несколько дней на гостелевидении вышли сюжеты о том, что Латыпов якобы собирался распылять яды, чтобы травить милиционеров, но в деле этих обвинений не оказалось.
Во время судебного заседания 1 июня Латыпов попытался совершить суицид. Судебный процесс возобновился 27 июля. 5 августа во время судебного заседания при прослушивании записей телефонных разговоров у Степана случился нервный срыв. Латыпов признан политическим заключенным.
14:51 16/08/2021
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