



Об этом заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, передает ТАСС.





По ее словам, пишет Политринг, прибывших мигрантов нельзя просто отправлять обратно без адекватной процедуры и оценки рисков для этих людей.





«Критически важно, чтобы государства - члены СЕ, столкнувшись с проблемами из-за внезапного прибытия беженцев, ищущих убежища лиц и мигрантов, - независимо от их происхождения - полностью выполняли свои обязательства по Европейской конвенции о правах человека, а также Конвенции о беженцах и другим международным инструментам, которыми они (государства – прим. ред.) связаны», - указала она.





Дунья Миятович подчеркнула, что суть самого существования этих международных правовых инструментов состоит в том, чтобы помочь государствам поступать правильно даже в очень сложных обстоятельствах.





«Это означает гарантии того, что прибывшие не будут отправлены обратно без надлежащей процедуры с адекватной защитой (их прав – прим. ред.) гарантиями, в том числе в отношении рассмотрения любых ходатайств о предоставлении убежища и оценке любых рисков, с которыми они могут столкнуться в стране возвращения», - отметила Миятович.





В нынешней крайне политизированной ситуации с миграцией особенно важно, чтобы государства Европы реагировали решительно и принципиально, гарантируя, что права человека прибывающих не становятся второстепенными по отношению к геополитическим соображениям, подчеркнула она.





«Это также относится к любым вызывающим сожаление попыткам государств, независимо от того, являются они членами СЕ или нет, активно побуждать уязвимых людей пересекать границы, зная, что это оставляет в чрезвычайной гуманитарной ситуации с точки зрения прав человека и создает значительное бремя для принимающих государств», - подытожила она.





Ранее Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что латвийские пограничники вместо предоставления медицинской помощи беженцам снимают их на телефон.