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Пастухов: «Сейчас Лукашенко, как известный герой сказки Буратино»

Российский политолог отмечает: правитель Беларуси не признает Крым «по инерции», однако это уже ничего не изменит.


— Это та самая инерция мышления, — рассуждает научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов в эфире Эха Москвы. — Лукашенко предыдущие четверть века жил за счет спекуляции и балансирования между Россией и Западом по принципу «ласковый теленок от двух маток сосет».

Полностью завися от России, он все-таки старался не переходить таких сакральных красных черт для Запада, и Крым был такой чертой, потому что не хотелось совсем себя отмежевывать.

Сейчас по другим причинам он не понимает, пишет Салідарнасць, что полностью заглочен Россией, и сейчас он, как известный герой сказки Буратино, — живой, но живет в животе у кита. Он этого не понимает, но голос уже доносится оттуда! Он этого не понимает и по-прежнему пытается играть в игру балансирования.

На самом деле, это уже абсолютно все равно, он может легко признать Крым, ничего не теряя. Просто требуется время, чтобы он это осознал.
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