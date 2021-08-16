"Организация "Репортеры без границ" обратилась в Верховный суд Беларуси с целью оспорить ходатайство министерства юстиции о роспуске местного партнера RSF, Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Утверждая, что роспуск БАЖ нарушит обязательства Беларуси в отношении свободы ассоциаций, защиты правозащитников и свободы выражения мнения, RSF призывает Верховный суд взять на себя роль гаранта международных обязательств Беларуси, отклонив заявление Минюста", сказано в сообщении.





Как сообщалось, Минюст подал в Верховный суд Беларуси исковое заявление о ликвидации БАЖ в связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны ассоциации и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства.





В ассоциации "категорически не согласны с претензиями Минюста". Предупреждение было вынесено в июле.





В БАЖ напомнили, что также в июле в офисе ассоциации прошёл обыск. "У организации нет доступа к уставным документам, печатям организации и договорам аренды, указанным в предупреждении. Мы даже не знаем, что вывезли из офиса БАЖ", - утверждают в ассоциации.





Рассмотрение иска министерства юстиции о ликвидации БАЖ должно было состояться 11 августа. Но его перенесли на 27-е в связи с тем, что журналистская организация обжаловала предупреждение Минюста.





В Беларуси 14-15 июля прошли обыски у сотрудников ряда неправительственных организаций и негосударственных СМИ.





В Следственном комитете Беларуси это объяснили причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.







