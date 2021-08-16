Глава погранохраны Латвии: мигранты хотят вернуться домой, но их выталкивают из Беларуси
Многие мигранты, задержанные на границе Латвии и Беларуси, сообщали о желании как можно скорее попасть домой, но их выталкивали из Беларуси силой.
Фото: LETA
Об этом в эфире Латвийского радио сообщил начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс, передает Delfi со ссылкой на LETA.
В этом году латышские пограничники вернули в Беларусь 395 нарушителей границы, которые пытались нелегально попасть в страну. Самое большое число мигрантов было зафиксировано в прошедший четверг — 101 человек. В другие дни латвийскую границу пытались пересечь в среднем около 50 человек.
По словам Пуятса, когда мигрантов останавливают в момент пересечения границы, то указывают им, что нелегальное ее пересечение — это преступление.
Пуятс отметил, что мигранты недовольны нынешней ситуацией и многие сообщали, что хотят скорее попасть обратно домой в Ирак, но белорусы их толкали через границу силой.
11:19 16/08/2021
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