После захвата Кабула бойцами исламского радикального движения "Талибан" в аэропорту афганской столицы воцарился хаос: сотни людей в панике устремились туда в надежде сесть на самолеты и покинуть Афганистан. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.





Накануне поступили первые, пишет DW, пока не подтвержденные сообщения о гибели людей в аэропорту. Американские солдаты, охраняющие аэропорт, делают предупредительные выстрелы в воздух в попытке сдержать огромную массу людей, собравшихся на взлетном поле. "Я очень боюсь. Они делают много выстрелов в воздух", - рассказал очевидец в интервью агентству AFP. 16 августа по Кабулу распространились слухи, что любой, кто сумеет добраться до аэропорта, будет эвакуирован.





Между тем авиакомпания Emirates приостановила все рейсы в Кабул и распространила в интернете обращение к афганцам с просьбой не ехать в аэропорт. В то же время уже более 70 стран, в том числе Германия, призвали талибов разрешить выезд из Афганистана всем желающим - как иностранцам, так и афганцам.





Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление Управления гражданской авиации Афганистана (ACAA), воздушное пространство Кабула открыто для военных бортов, транзитным самолетам рекомендовано его облетать.





В Кабул летит транспортный самолет бундесвера





Утром 16 августа министерство обороны ФРГ сообщило, что в Кабул вылетел первый транспортный самолет бундесвера А400М, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". В заявлении министерства отмечается, что немецким солдатам предстоит, без сомнения, опасная миссия.





Многие страны в спешном порядке эвакуируют сотрудников своих дипломатических и торговых представительств из Афганистана.