+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Украине нашли мертвым мэра Кривого Рога

Мэр Кривого Рога (Украина) Константин Павлов был найден мертвым с огнестрельным ранением.

 

Об этом информирует пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Известно, что тело было найдено в селе Вольное в Днепропетровской области Украины. Рядом с ним лежало ружье.

В настоящее время, пишет Политринг, правоохранительными органами рассматривается две версии произошедшего: убийство и самоубийство.

Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве по статье 115 Уголовного кодекса Украины.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]