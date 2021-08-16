В Украине нашли мертвым мэра Кривого Рога
Мэр Кривого Рога (Украина) Константин Павлов был найден мертвым с огнестрельным ранением.
Об этом информирует пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Известно, что тело было найдено в селе Вольное в Днепропетровской области Украины. Рядом с ним лежало ружье.
В настоящее время, пишет Политринг, правоохранительными органами рассматривается две версии произошедшего: убийство и самоубийство.
Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве по статье 115 Уголовного кодекса Украины.
09:38 16/08/2021
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