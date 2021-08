Какие ошибки допустили власти Афганистана и чего ждать от возвращения «Талибана», разбирался РБК.





Кто теперь в Афганистане власть





В воскресенье днем занимавший пост президента Афганистана с 2014 года Ашраф Гани покинул страну. По информации источников таджикского издания Asia Plus, он вылетел в Таджикистан. Оттуда он направится в третью страну. От Гани никаких заявлений перед отъездом не последовало, что он покинул страну подтвердил глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла (он был главным соперником Гани на выборах 2014 и 2019 годов). Разъяснения президент дал только вечером: «Талибан» (террористическое движение, запрещенное в России) ясно дало понять, что готово провести кровавое нападение на весь Кабул и жителей Кабула, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать», — написал он в Facebook.





Вечером в воскресенье талибы вошли в президентский дворец в Кабуле. Это произошло спустя 20 лет после того как США и союзники свергли их власть в Афганистане. В течение дня сообщалось об идущих переговорах между талибами и представителями правительства. Однако заявлений об их исходе не было. Урегулировать отношения с правительством лидеры «Талибан» должны были уже давно, это было условием подписанного в 2020 году соглашения с Вашингтоном — США обязались вывести войска, а лидеры движения должны были заключить с правительством соглашение о разделе власти и перестать быть террористической угрозой для Вашингтона и его союзников. Переговоры с правительством успехом не увенчались, а после решения Вашингтона вывести войска к сентябрю «Талибы» сделали ставку на военное решение. Наступление началось в мае и завершилось менее чем за три месяца.





Днем в воскресенье представитель политического офиса талибов Сухель Шахин сказал Би-би-си, что движение рассчитывает на как можно более быструю мирную передачу власти. Он заверил кабульцев, что никому мстить движение не собирается.





Абдулла заявил, что он вошел в созданный координационный совет по мирному переходу власти, в составе которого также экс-президент Хамид Карзай (управлял с 2004 по 2014 годы) и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар. Последний в 2016 году подписал соглашение о мире с центральным правительством, после чего его вычеркнули из террористического списка ООН. Как талибы относятся к этому совету и готовы ли к взаимодействию, пока не сообщалось.





Что контролируют террористы





Талибы начали свое сопротивление иностранному вторжению почти сразу после того, как США и союзники свергли их власть. Отдельные территории оставались под их контролем все последние двадцать лет, после 2014 года (когда НАТО передало контроль за обеспечением безопасности афганским национальным силам) влияние талибов и контролируемые ими территории начали увеличиваться.





В 1996 году, когда талибы провозгласили Исламский эмират Афганистан, под их контролем находилось около 90% территории страны, включая Кабул. Однако районы на севере не перешли под их власть, оставаясь под защитой Северного альянса. Так, Мазари-Шариф талибы взяли тогда только в 1998 году. В этот раз и весь север перешел под их контроль. Мазари-Шариф был взял в субботу, 14 августа. Один из лидеров альянса маршал Абдул Рашид Дустум бежал в Узбекистан, как и лидер таджиков Атто Мохаммад Нур.





Талибы пытаются захватить три провинции





Поражение центральной афганской власти эксперты объясняют несколькими факторами. По официальным данным, которые приводил и президент США Джо Байден, численность афганских военных достигала 300 тыс. человек. По словам президента США, на протяжении последних лет им были предоставлены все необходимые ресурсы для того, чтобы обеспечить безопасность страны. Был недооценен масштаб коррупции, к тому же выбранная правительством тактика была ошибочной.





Как писала The New York Times, стратегия афганцев состояла в том, чтобы не оказывать сопротивления в борьбе за небольшие районы, упор делался на удержания контроля над основными магистралями, провинциальным столицами и объектами инфраструктуры. Основной силой были специальные подразделения армии и полиции. Однако из-за масштабов наступления талибов военных приходилось постоянно перебрасывать, у них не хватало времени на восстановление, а контроль талибов по стране все расширялся и в итоге провинциальные столицы оказались окружены. The Wall Street Journal со ссылкой на участников боев пишет, что правительство не смогло обеспечить постоянное пополнение продовольственных и оружейных запасов своих сил. В итоге бойцы просто переставали сражаться. К тому же вывод американских военных лишил афганские силы поддержки с воздуха, а без такой поддержки эффективность их действий резко снизилась.





Столь быстрое падение правительства стало неожиданностью, можно было бы ссылаться на проблемы со снабжением и отсутствием авиационной поддержки, но причины следует искать в другой области, полагает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его мнению, афганское общество отказалось вести борьбу с талибами, но не потому, что поддерживает их, а потому что не видели смысла воевать за правительство Гани, к тому же талибы не несут в жизнь афганцев чего-то нового.





Чего ждать от террористического правительства





В последнее время талибы публично давали несколько гарантий. В частности, их представители обещали, что найдут «способ построить исламскую систему, в которой все афганцы будут иметь равные права, где права женщин, гарантированные исламом, — от права на обучения до права на труд — будут защищены». Об этом писал один из руководителей «Талибана» Сираджуддин Хаккани в прошлом году в The New York Times. Хаккани обещал, что Афганистан сохранит приверженность всем международным конвенциям, если таковые совместимы с исламскими принципами. В воскресенье представитель талибов, слова которого передала Al Arabiya, сообщил, что под властью движения «Талибан» женщины смогут получать образование и работать, выходить из дома без сопровождения мужчины, но обязаны будут носить хиджаб.





Во время правления «Талибана» в 1996-2001 годах в стране были установлены законы шариата в самой строгой интерпретации. Особенно тяжело было положение женщин. Им запретили получать практически любое образование, они не могли работать, заниматься спортом и везде были обязаны ходить в парандже, им также запретили передвигаться без сопровождения мужа или мужчины-родственника. За проступки — суровые телесные наказания или даже казнь. В марте 2001 году, вопреки протестам мировой общественности и исламских стран, в том числе Пакистана, талибы взорвали две гигантские статуи Будды, входившие в комплекс буддийских монастырей в Бамианской долине, датированные VI веком н.э.





Пока нет свидетельств того, что порядки в захваченных «Талибаном» районах изменилась по сравнению с 1996-2001 годами. Меньше, чем за неделю до падения Кабула, ООН заявила о массовых случаях убийств женщин, правозащитников и журналистов в районах Афганистана, подконтрольных талибам. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что женщин подвергали публичной порке за нарушение установленных талибами правил. В ООН поступали сообщения о нарушениях, которые «могут быть приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности». Организации стало известно о массовых казнях сдавшихся правительственных войск, нападениях на нынешних и бывших правительственных чиновников и членов их семей, разрушении домов, школ и клиник.





Как реагирует мировое сообщество





Лидеры западных стран — президент Франции Эммануль Макрон, премьер Великобритании Борис Джонсон и другие — наметили проведение срочных совещаний по ситуации в Афганистане. Джо Байден провел совещание со своей командой по нацбезопасности, а его госсекретарь Энтони Блинкен помимо совещаний и телефонных переговоров в воскресенье дал три телеинтервью, в которых убеждал в обоснованности принятого США решения вывести войска из Афганистана. В интервью ABC он настаивал на том, что главную цель — уничтожить террористическую угрозу, исходившую от запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» удалось выполнить.





Вашингтон продолжит поддерживать переговоры талибов и правительства. «У нас есть команда в Дохе, работаем с ООН, с другими заинтересованными странами, включая Катар, чтобы увидеть, может ли быть мирное решение, <...> мирная передача власти». «Это будет хорошо для населения Афганистана, для предотвращения дальнейшего кровопролития», — отметил Блинкен. Он также заявил, что сотрудничество с правительством талибов возможно, если они гарантируют права человека. «В интересах «Талибана», если они действительно стремятся к международному признанию, ищут поддержки и снятия санкций, соблюдать базовые права. Если они не будут [соблюдать], <...> то, я думаю, Афганистан станет страной-изгоем», — сказал Блинкен.





Исламский Эмират Афганистан — так талибы назвали свое государство в 1996 году — признавали только три государства: Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. После терактов 11 сентября 2001 года талибы укрывали у себя Усаму бен Ладена и отказывались выдавать его США, заявляя, что это их единоверный брат и единомышленник-мусульманин. Отказ выдать его и спровоцировал вторжение союзников. Спрецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил в воскресенье, что рассчитывает на налаживание дружественных отношений между Москвой и новым руководством страны. «Я не только надеюсь, я уверен в этом. Будем налаживать отношения, опираясь на наработанный уже за последние годы материал, что называется», — сказал он ТАСС. Талибы неоднократно бывали в России на переговорах, в последний раз — в июле этого года. Тогда они заверили российских дипломатов, что не представляют угрозы для стран Центральной Азии.





Решением Верховного суда от 2003 года движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено. В решении указывалось, что движение поддерживало связи с незаконными вооруженными формированиями, действовавшими на территории Чеченской Республики. Осенью 1995 года ими был захвачен самолет ИЛ-76 татарстанской авиакомпании «Аэростан», экипаж которого длительное время удерживался в качестве заложников (самолет, загрузив в Албании тысячу с лишним ящиков с патронами для автомата Калашникова, летел в афганский Баграм, но на подлете к Кандагару, находившемуся под контролем движения «Талибан», Ил- 76 принудили к посадке). При поддержке Усамы бен Ладена изыскивала возможности для захвата исламскими движениями власти в Центрально-азиатских государствах, в том числе и в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, указано в решении суда.