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Семь суток ареста за фото освобождения Витебска от нацистов

Витебский краевед Виктор Борисенко осужден на 7 суток за фото времен Второй мировой войны.

Бойцы Советской армии с нацистским флагом в освобожденном Витебске / Facebook Виктора Борисенко

Он опубликовал фото освобожденного Витебска, где солдаты держат трофейный нацистский флаг, пишет Еврорадио. Его обвинили в «пропаганде нацистской символики», поскольку на фото была видна свастика.

"Они судили меня за эту фотографию, сделанную в освобожденном Витебске в 1944 году. Да-да, судили. Буквально. Статья 19.10 Административного кодекса. 
Пропаганда нацистской символики. Тот факт, что это подлинная архивная фотография, находящаяся в свободном доступе на десятках сайтов, снятая фотографом-коммунистом, и пропагандирует вообще-то подвиг советских солдат, захвативших как трофей знамя врага, судом принято к сведению. Но приговор огласили, словно я матерый неонацист – 7 суток административного ареста", пишет краевед на своей странице в Facebook.
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