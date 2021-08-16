МИД: Белорусы в Афганистане могут обращаться за помощью в посольство, расположенное в Душанбе
Граждане Беларуси, оказавшиеся в Афганистане, могут обращаться за помощью в посольство в Таджикистане, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
"Безусловно МИД Беларуси следит за развитием ситуации в Афганистане. Физически там нет нашего посольства. По совместительству эту страну курирует посольство Беларуси в Таджикистане. Поэтому граждане нашей страны по консульским вопросам либо за оказанием иного возможного содействия в рамках Министерства иностранных дел могут обращаться в наше посольство в Таджикистан", - сообщил Глаз в эфире телеканала ОНТ.
Как сообщалось, 15 августа движение "Талибан" установил контроль над всей территорией Афганистана.
07:39 16/08/2021
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