



"Безусловно МИД Беларуси следит за развитием ситуации в Афганистане. Физически там нет нашего посольства. По совместительству эту страну курирует посольство Беларуси в Таджикистане. Поэтому граждане нашей страны по консульским вопросам либо за оказанием иного возможного содействия в рамках Министерства иностранных дел могут обращаться в наше посольство в Таджикистан", - сообщил Глаз в эфире телеканала ОНТ.





Как сообщалось, 15 августа движение "Талибан" установил контроль над всей территорией Афганистана.