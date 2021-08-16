Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу президента Афганистана.





По его словам, талибы победили и теперь несут ответственность за страну и людей.





"Талибы выиграли суждение меча и оружия и теперь они ответственны за защиту чести, богатства и самоуважения земляков", - пишет Гани.





Он отметил, что еще никогда в истории сухая власть никому не придавала легитимности и не отдавала ее им.





"Им предстоит новый исторический тест, либо они защитят имя и честь Афганистана, либо отдадут приоритеты в других местах и сетях. Многие люди и многие Акшары в страхе из-за ненадежного будущего", - пишет президент, которому пришлось покинуть страну.





Он добавил, что талибам придется приложить усилия, чтоб завоевать доверие жителей Афганистана.





"Нужно, чтобы Талибан заверил весь народ, нации, разные секторы, сестер и женщин Афганистана, чтобы завоевали легитимность и сердца народа. Составьте четкий план действий и поделитесь им с публикой", - отметил президент.





По его словам, он всегда будет служить народу Афганистана.





Президент Афганистана покинул страну. Это произошло перед наступлением талибов на Кабул.





Также сообщалось, что Гани объяснил свое бегство из Афганистана. Он сделал это, чтоб избежать кровопролития, о котором предупредил "Талибан".