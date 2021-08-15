Телеграм-канал Виктора Бабарико публикует отрывок из письма, которое он написал одной из подписчиц. Вот о чем пишет Виктор Бабарико:

"Пока остаются такие люди, как вы, у нашей страны есть шанс стать тем, что она заслуживает: европейской державой с разделяемыми со всеми цивилизованными странами ценностями. Поэтому получая такие весточки, я чувствую себя лучше и настроение сразу же поднимается. Не останавливайтесь! Идите вперёд!"











