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Науседа: Белорусским властям не следует рассчитывать на нашу слабость. Мы будем решительными

Президент Литвы Гитанас Науседа дал интервью Financial Times. Он говорил в том числе и о ситуации в Беларуси.

"Вероятно, самый важный сигнал, который мы могли послать белорусскому режиму, — это то, что демократии не слабые. Демократии сильные, демократии единые, демократии уважают верховенство закона. Им [белорусским властям. — Еврорадио] не следует рассчитывать на нашу слабость. Мы будем решительными", — сказал Науседа.

В ответ на санкции ЕС белорусские пограничники стали менее тщательно охранять границы Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой. Поток мигрантов с востока через эти границы быстро увеличился.

В последнее время было проведено несколько журналистских расследований о том, что госструктуры принимают непосредственное участие в организации "экспорта беженцев" в Евросоюз. 

Reuters, когда пишет о мигрантах в Литве, упоминает две минские компании: "УмноТуры" и "Центркурорт", а также "Белавиа". А согласно документам, полученным центром "Досье" и Der Spiegel, "Центркурорт", принадлежащий Управлению делами президента, занимается оформлением виз, перелетами и размещением иракцев в Беларуси.

Например, белорусские визы 200 иракцам были выданы через "Центркурорт" — они якобы приехали на охотничий тур. В аэропорту Минска их встречали автобусы, заказанные "Центркурортом". Они развозили иракцев в заранее забронированные отели.

Подлинность документов Der Spiegel подтвердил бывший сотрудник "Центркурорта". Он ушел из компании, когда понял, что помогает массовому ввозу мигрантов в Беларусь.
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