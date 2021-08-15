Сегодня утром талибы, практически не встречая сопротивления, подошли к столице Кабулу, пишет nv.ua





13.55 Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия, сообщило агентство Sputnik со ссылкой на источники, передает 360tv.ru. Официально эта информация не подтверждена.





13.46 Экс-глава МВД Афганистана Али Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходного правительства в стране, сообщает телеканал Al Arabiya.

Reuters со ссылкой на дипломатические источники также подтверждает, что Джалали назначен главой временной администрации нового правительства.

Ала Ахмад Джалали был бывшим министром внутренних дел Афганистана с января 2003 года по сентябрь 2005 года. Также является почетным профессором Ближневосточного и южноазиатского центра стратегических исследований в университете Министерства национальной обороны США в Вашингтоне, сообщает gazeta.ru



12.52 В афганскую столицу прибыл лидер политического крыла талибов мулла Абдель Гани Барадар. Он отправился на переговоры в президентский дворец. Там сегодня должна произойти передача власти.





12.41. Представители "Талибана" утверждают, что в Кабуле нет боевых действий, и движение взяло под свой контроль весь Афганистан - телеканал "Аль-Арабия".





12.18 Президент Афганистана Ашраф Гани провел чрезвычайные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО в связи с наступлением формирований радикального движения "Талибан" на столицу Афганистана город Кабул, сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации афганского президента.

Детали встречи не приводятся. По данным агентства, ключевые сотрудники дипведомства США в Кабуле продолжили свою работу, находясь в аэропорту города. Дипломаты ЕС перевезены в тайное место и находятся в безопасности, передает ТАСС.





Штурма Кабула не будет













Талибы на подступах к Кабулу





11. 01 Боевики ведут наступление на столицу со всех направлений. Офис президента Афганистана сообщил о стрельбе на окраинах города. СМИ утверждают, что вожди группировки отдали распоряжение боевикам не штурмовать Кабул.





10:44 Все погранпереходы под контролем Талибана





После захвата Джелалабада граница Афганистана по всему периметру находится в руках исламистов; страну можно покинуть только через аэропорт Кабула, сообщает AP со ссылкой на официальные источники.





08:00 Джелалабад пал









05:36 Эвакуация американцев





Президент США Джо Байден приказал направить дополнительные войска в Афганистан для эвакуации дипломатического персонала из Кабула — примерно 5000 военнослужащих (ранее считалось, что будет достаточно 3000).





01:15 Дипломатическое вмешательство





Президент США Джо Байден дал указание госсекретарю Энтони Блинкену добиться политического урегулирования в Афганистане.





14 августа

21:24 Талибы захватили четвертый по величине город





Мазари-Шариф, крупнейший город севера страны, перешел в руки Талибана всего через час после прорыва линии фронта. Солдаты правительственной армии и многие мирные жители бежали.





15:24 Центры провинций сдаются





К середине дня субботы талибы контролировали 19 из 34 центров афганских провинций. Так, пали Шаран и Асадабад; также исламисты без боя взяли город Пули-Алам в 70 км от Кабула.