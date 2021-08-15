Талибы берут власть в Афганистане - президент страны сложил полномочия
(обновляется) Всего за несколько дней радикальное исламистское движение Талибан сумело взять под контроль большую часть территории Афганистана и захватить почти все крупные города.
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Сегодня утром талибы, практически не встречая сопротивления, подошли к столице Кабулу, пишет nv.ua.
13.55 Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия, сообщило агентство Sputnik со ссылкой на источники, передает 360tv.ru. Официально эта информация не подтверждена.
13.46 Экс-глава МВД Афганистана Али Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходного правительства в стране, сообщает телеканал Al Arabiya.
Reuters со ссылкой на дипломатические источники также подтверждает, что Джалали назначен главой временной администрации нового правительства.
Ала Ахмад Джалали был бывшим министром внутренних дел Афганистана с января 2003 года по сентябрь 2005 года. Также является почетным профессором Ближневосточного и южноазиатского центра стратегических исследований в университете Министерства национальной обороны США в Вашингтоне, сообщает gazeta.ru
12.52 В афганскую столицу прибыл лидер политического крыла талибов мулла Абдель Гани Барадар. Он отправился на переговоры в президентский дворец. Там сегодня должна произойти передача власти.
12.41. Представители "Талибана" утверждают, что в Кабуле нет боевых действий, и движение взяло под свой контроль весь Афганистан - телеканал "Аль-Арабия".
12.18 Президент Афганистана Ашраф Гани провел чрезвычайные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО в связи с наступлением формирований радикального движения "Талибан" на столицу Афганистана город Кабул, сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации афганского президента.
Детали встречи не приводятся. По данным агентства, ключевые сотрудники дипведомства США в Кабуле продолжили свою работу, находясь в аэропорту города. Дипломаты ЕС перевезены в тайное место и находятся в безопасности, передает ТАСС.
Штурма Кабула не будет
11.45 И.о. главы МВД Афганистана заявил, что штурма столицы страны не будет, а смена власти пройдет мирно. Сейчас ведутся переговоры между афганским правительством и талибами о передаче власти.
Талибы на подступах к Кабулу
11. 01 Боевики ведут наступление на столицу со всех направлений. Офис президента Афганистана сообщил о стрельбе на окраинах города. СМИ утверждают, что вожди группировки отдали распоряжение боевикам не штурмовать Кабул.
10:44 Все погранпереходы под контролем Талибана
После захвата Джелалабада граница Афганистана по всему периметру находится в руках исламистов; страну можно покинуть только через аэропорт Кабула, сообщает AP со ссылкой на официальные источники.
08:00 Джелалабад пал
05:36 Эвакуация американцев
Президент США Джо Байден приказал направить дополнительные войска в Афганистан для эвакуации дипломатического персонала из Кабула — примерно 5000 военнослужащих (ранее считалось, что будет достаточно 3000).
01:15 Дипломатическое вмешательство
Президент США Джо Байден дал указание госсекретарю Энтони Блинкену добиться политического урегулирования в Афганистане.
14 августа
21:24 Талибы захватили четвертый по величине город
Мазари-Шариф, крупнейший город севера страны, перешел в руки Талибана всего через час после прорыва линии фронта. Солдаты правительственной армии и многие мирные жители бежали.
15:24 Центры провинций сдаются
К середине дня субботы талибы контролировали 19 из 34 центров афганских провинций. Так, пали Шаран и Асадабад; также исламисты без боя взяли город Пули-Алам в 70 км от Кабула.
Белорусский партизан
12:33 15/08/2021
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