СМИ: делегация "Талибана" ведет переговоры в президентском дворце - передача власти состоится 15 августа
Делегация радикального движения «Талибан» проводит переговоры в президентском дворце в Кабуле, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Передача власти в Афганистане, возможно, состоится сегодня 15 августа в президентском дворце, также сообщает Al Arabiya.
По данным источников телеканала, президент Афганистана сдаст власть «в течение нескольких часов».
Как уже сообщалось, боевики «Талибана» утром 15 августа захватили еще два города Афганистана и подошли к Кабулу.
Сообщалось, что талибы уже начали наступление на город. При этом власти Афганистана заявили, что «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет», передает gazeta.ru
В частности, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что талибы не будут штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно», сообщает телеканал TOLO News.
12:20 15/08/2021
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