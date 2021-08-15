+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

СМИ: делегация "Талибана" ведет переговоры в президентском дворце - передача власти состоится 15 августа

Делегация радикального движения «Талибан» проводит переговоры в президентском дворце в Кабуле, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Передача власти в Афганистане, возможно, состоится сегодня 15 августа в президентском дворце, также сообщает Al Arabiya.

По данным источников телеканала, президент Афганистана сдаст власть «в течение нескольких часов».


Сообщалось, что талибы уже начали наступление на город. При этом власти Афганистана заявили, что «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет», передает gazeta.ru

В частности, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что талибы не будут штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно», сообщает телеканал TOLO News.

Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]