Талибы вошли в Кабул
Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что боевики радикального движения «Талибан» входят в столицу Кабул со всех сторон.
Администрация президента Афганистана утверждает, что Кабул не подвергался нападению и ситуация в городе находится под контролем.
Лидеры «Талибана», которые находятся в Дохе, столице Катара, призвали своих боевиков воздерживаться от насилия во время захвата Кабула. Также они обещают сохранить безопасные коридоры для тех, кто хочет покинуть Афганистан и призвали женщин укрыться в безопасных районах.
Под контроль взят Кабульский университет на западе столицы. Талибы вывесили на нем свой флаг.
Кабул — последний крупный город, над которым еще сохраняется контроль правительственных сил.
Представители движения «Талибан» контролируют все пограничные переходы Афганистана, страну можно покинуть только из аэропорта Кабула.
Ряд стран — в частности, Великобритания, США и Чехия — эвакуируют сотрудников посольств из Афганистана.
Источник: kommersant.ru
10:53 15/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение