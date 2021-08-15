Талибы вошли в Кабул

Администрация президента Афганистана утверждает, что Кабул не подвергался нападению и ситуация в городе находится под контролем.





Лидеры «Талибана», которые находятся в Дохе, столице Катара, призвали своих боевиков воздерживаться от насилия во время захвата Кабула. Также они обещают сохранить безопасные коридоры для тех, кто хочет покинуть Афганистан и призвали женщин укрыться в безопасных районах.





Под контроль взят Кабульский университет на западе столицы. Талибы вывесили на нем свой флаг.





Кабул — последний крупный город, над которым еще сохраняется контроль правительственных сил.





Представители движения «Талибан» контролируют все пограничные переходы Афганистана, страну можно покинуть только из аэропорта Кабула.





Ряд стран — в частности, Великобритания, США и Чехия — эвакуируют сотрудников посольств из Афганистана.







