+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Талибы вошли в Кабул

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что боевики радикального движения «Талибан» входят в столицу Кабул со всех сторон.

Администрация президента Афганистана утверждает, что Кабул не подвергался нападению и ситуация в городе находится под контролем.

Лидеры «Талибана», которые находятся в Дохе, столице Катара, призвали своих боевиков воздерживаться от насилия во время захвата Кабула. Также они обещают сохранить безопасные коридоры для тех, кто хочет покинуть Афганистан и призвали женщин укрыться в безопасных районах.

Под контроль взят Кабульский университет на западе столицы. Талибы вывесили на нем свой флаг.

Кабул — последний крупный город, над которым еще сохраняется контроль правительственных сил. 

Представители движения «Талибан» контролируют все пограничные переходы Афганистана, страну можно покинуть только из аэропорта Кабула. 

Ряд стран — в частности, Великобритания, США и Чехия — эвакуируют сотрудников посольств из Афганистана.
Источник: kommersant.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]