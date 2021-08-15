Политический обозреватель Артем Шрайбан в программе «Ток» на « Нашай Ніве » среди прочего поделился мнением о том, как Александр Лукашенко воспринимает сложившуюся ситуацию, в том числе и утрату народной любви. И можно ли эту любовь белорусов вернуть. Приведем эти фрагменты.





По мнению аналитика, Лукашенко вполне способен по старинке организовать при помощи сотрудников спецслужб изучение общественного мнения. И таким образом знакомится с критикой в свой адрес со стороны простых белорусов.





При этом, Артем Шрайбман отмечает важную особенность правителя страны:





— У него очень сильный механизм психологической защиты. Он неприятную реальность от себя отталкивает. То есть, он одновременно может и знать какие-то вещи, например, что реально не сорок тысяч было на улицах. Но при этом его самоубеждение в своей правоте и мессианстве настолько сильное, что он выталкивает это на периферию сознания. Я убежден, что он не осознает реальную ситуацию.





Эксперт считает, что такой тип лидеров, как Лукашенко, не может править, не будучи уверенным в себе:





— Его воля так работает — подавляет все сомнения в себе.





О рейтинге, который не вернуть

По словам аналитика, интернет-опросы в динамике показывают: рейтинг Лукашенко за год не изменился. Да, несколько снизился рейтинг и его противников, снижается готовность людей выходить на улицы. Но и популярность бессменного правителя замерла на одной точке, убежден Шрайбман.





— Самое важное внутриполитическое последствие 2020-го: у него всегда было ядро (сторонников), оно не изменилось по размеру, но он больше не способен за его пределы выйти. Вот что произошло. Это то, чем этот год войдет в историю, в учебники политологии Беларуси. Период, когда Лукашенко растерял срединного избирателя, которого невозможно мобилизовать обещаниями роста зарплат или какого-то успокоения.





Этот факт, что большинство народа его разлюбило, Лукашенко точно не осознает, считает аналитик.





О принуждении к любви

Попытки вернуть былую любовь народа сводятся в основном к негативной повестке — запугиванию, репрессиям, отмечает эксперт. И все потому, что ничего позитивного власти предложить не могут. Ведь новые обещания зарплат — на этот раз уже «по тысяче» — вызывают только горький смех.





В то же время Лукашенко все глубже погружается в самообман:





— Он убежден, что не просто победил, но и смог переубедить колеблющихся. А это неправда. Наверное, это самая большая его ошибка за последний год. Он недооценивает глубину той ямы рейтинговой, политической, в которой он оказался. Рано или поздно эта реальность его догонит.