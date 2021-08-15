По словам Байдена, после совещаний со своей командой по национальной безопасности, он принял несколько ключевых решений в отношении завершения военной миссии США в Афганистане.





Байден санкционировал временное развертывание примерно 5000 военнослужащих для обеспечения безопасной эвакуации граждан США и союзных стран, а также афганцев, помогавших американским военным в годы войны. Президент также приказал Вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана.





Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену поддержать президента Ашрафа Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования.





Соединенные Штаты также сообщили представителям «Талибана» в Дохе, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, ставящие под угрозу американскую миссию, вызовут ответные действия со стороны ВС США.





Президент также назначил посла Трейси Джейкобсон ответственной за все действия в отношении выдачи иммиграционных виз афганцам, работавшим с американскими войсками и их эвакуацией.





«Еще один год или еще пять лет военного присутствия США не имели бы никакого значения, если бы афганские военные не могли или не хотели удерживать свою страну. И бесконечное присутствие Америки в разгар гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемо», - подчеркнул Байден, объясняя причины, по которым он по-прежнему делает все для сокращения американского присутствия в Афганистане.