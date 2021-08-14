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Головченко, Макей или Качанова?

Политолог о том, кто из нынешних чиновников устроил бы в качестве преемника Кремль и самого Лукашенко.

Скриншот из видео

Белорусский политолог Артем Шрайбман в программе «Ток» на «Нашай Ніве» порассуждал о возможном сценарии транзита власти в Беларуси.

Отвечая на вопрос ведущей программы «Ток» о том, пишет intex-press.by, кто из сегодняшних представителей власти мог бы устроить Кремль, Артем Шрайбман отметил, что это может быть «любой, кто мог бы гарантировать отсутствие в Беларуси новых революций», и что «фигура вроде Головченко или Мясниковича их устроила бы больше, чем, допустим, Макей, у которого есть очевидный «флер» прозападности».

Что же касается самого Александра Лукашенко, то он, по мнению политолога, «будет искать какой-то микс человека», который бы что-то понимал в хозяйстве, мог управлять, и с другой стороны «имел какой-то силовой бэкграунд».

«Таких в сегодняшней элите я вижу двоих: Головченко и Макей. Но наверняка кто-то есть и на других уровнях, но пока я не вижу, кто бы соответствовал этим критериям», – сказал эксперт.

При этом Шрайбман уверен, что женщину на роль преемника Александр Лукашенко не выберет. Даже такую преданную ему, как Наталья Качанова.

«Не верю, что он Качановой доверит такую функцию. Я считаю, что он искренний сексист в этом смысле», – сказал политолог.
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