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Класковский: Лукашенко довольно четко дает понять, что менять конституцию не рвется

Политический обозреватель Александр Класковский – о новых тональностях в разговорах правителя.

Класковский: Лукашенко довольно четко дает понять, что менять конституцию не рвется
— 13 августа в Рогачевском районе он заявил: конституцию решили обновить «не только потому, что время пришло. А потому, что все орали: дайте «перамен»!» — пишет Александр Класковский. — Похожим образом он высказался 9 августа во время «Большого разговора»:

— Замечу, на «пераменах» и переменах настаивали многие. И тогда все восприняли изменения в конституции как первый, самый главный и основной шаг к этим переменам.

В обоих случаях Лукашенко с подчеркнутой интонацией употребил белорусскоязычный вариант «перамены». Таким образом он обычно троллит своих политических противников.

В целом же месседж можно расшифровать так: вы хотели чего-то свеженького, ну вот я и откликнулся на просьбы трудящихся. А в принципе меня и статус-кво устраивает.

Да, за год много воды утекло. В августе 2020-го на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (это там кричали «уходи!») выглядевший растерянным Лукашенко обещал и новую конституцию, и новые выборы всех уровней после нее, и свой скорый уход. Все, мол, будет, как вы захотите.

Но потом он взял ситуацию в свои руки, перемолол протесты и почувствовал себя гораздо увереннее — во многом и благодаря кремлевской поддержке.

Тональность разговора о конституционных преобразованиях изменилась. По итогам провластного соцопроса в начале февраля 2021 года было объявлено: около 60% белорусов считают, что действующая конституция соответствует запросам общества.

Такие же нотки: мол, нам хорошо и с этой конституцией, и с этим вождем — звучали в феврале и на Всебелорусском собрании. Сам Лукашенко с его трибуны подчеркнул, что, «создавая новую конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно».

Уже тогда стало ясно, что никакой серьезной переделки основного закона не будет. Но поскольку изменения были обещаны (в том числе, судя по всему, и Кремлю), то, сказав «а», как-то надо говорить и «б».

При этом, если вдуматься, новый основной закон не нужен ни противникам Лукашенко (что он им даст?), ни его сторонникам (и так хорошо), ни ему самому.

Кремль с требованием конституционной реформы тоже уже, кажется, не наседает: острота момента прошла.

В общем, похоже на то, что процесс подготовки нового основного закона, вызванный бурными событиями прошлого года, теперь идет в основном по инерции. А вообще вождь политического режима давно отошел от шока и не прочь подольше оставаться в нынешнем кресле.

С учетом психологии Лукашенко с большой степенью уверенности можно предположить, что он будет держаться за власть до последней возможности, отодвигая транзит.

Но коль скоро референдум уже обещан, то он пройдет — в атмосфере тотального страха, чтобы никто и не пикнул. А новый основной закон, скорее всего, будет отличаться от старого лишь рядом декоративных элементов.
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