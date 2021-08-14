+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Норвегии работают над тем, чтобы официально переименовать Беларусь в Belarus

Министерство иностранных дел и парламент Норвегии работают над тем, чтобы официально переименовать Беларусь в Belarus. Сейчас наша страна называется Hviterussland, что является калькой с "Белая Россия" и не соответствует настоящему моменту истории Беларуси.

Светлана Тихановская во время визита в Норвегию

Об этом в штабе Светланы Тихановской рассказали по итогам её визита в Норвегию. Там лидер белорусской оппозиции в изгнании встретилась с норвежским министром иностранных дел и госсекретарем, пишет Еврорадио. Также она нанесла визит депутатам парламента, которые номинировали ее на Нобелевскую премию мира и посетила Нобелевский центр.

Также Тихановская посетила офис компании Yara. После этой встречи топ-менежер Yara Свейн Торе Холзетер подтвердил, что норвежская компания готова пересмотреть решение по сотрудничеству с "Беларуськалием". А на встрече с лидерами норвежского профсоюза LO Тихановская предложила разработать программу помощи для белорусских стачкомов, а также поддерживать их на международном уровне.

Ранее власти Литвы отказались переименовать нашу страну из Балторуссии в Беларусь. Лингвисты постановили, что Baltarùsija образована от названия национальности baltarusiai, и потому название соответствует правилам литовского языка.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]