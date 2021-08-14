Светлана Тихановская во время визита в Норвегию





Об этом в штабе Светланы Тихановской рассказали по итогам её визита в Норвегию. Там лидер белорусской оппозиции в изгнании встретилась с норвежским министром иностранных дел и госсекретарем, пишет Еврорадио. Также она нанесла визит депутатам парламента, которые номинировали ее на Нобелевскую премию мира и посетила Нобелевский центр.





Также Тихановская посетила офис компании Yara. После этой встречи топ-менежер Yara Свейн Торе Холзетер подтвердил, что норвежская компания готова пересмотреть решение по сотрудничеству с "Беларуськалием". А на встрече с лидерами норвежского профсоюза LO Тихановская предложила разработать программу помощи для белорусских стачкомов, а также поддерживать их на международном уровне.





Ранее власти Литвы отказались переименовать нашу страну из Балторуссии в Беларусь. Лингвисты постановили, что Baltarùsija образована от названия национальности baltarusiai, и потому название соответствует правилам литовского языка.