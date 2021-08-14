В Норвегии работают над тем, чтобы официально переименовать Беларусь в Belarus
Министерство иностранных дел и парламент Норвегии работают над тем, чтобы официально переименовать Беларусь в Belarus. Сейчас наша страна называется Hviterussland, что является калькой с "Белая Россия" и не соответствует настоящему моменту истории Беларуси.
Светлана Тихановская во время визита в Норвегию
Об этом в штабе Светланы Тихановской рассказали по итогам её визита в Норвегию. Там лидер белорусской оппозиции в изгнании встретилась с норвежским министром иностранных дел и госсекретарем, пишет Еврорадио. Также она нанесла визит депутатам парламента, которые номинировали ее на Нобелевскую премию мира и посетила Нобелевский центр.
Также Тихановская посетила офис компании Yara. После этой встречи топ-менежер Yara Свейн Торе Холзетер подтвердил, что норвежская компания готова пересмотреть решение по сотрудничеству с "Беларуськалием". А на встрече с лидерами норвежского профсоюза LO Тихановская предложила разработать программу помощи для белорусских стачкомов, а также поддерживать их на международном уровне.
Ранее власти Литвы отказались переименовать нашу страну из Балторуссии в Беларусь. Лингвисты постановили, что Baltarùsija образована от названия национальности baltarusiai, и потому название соответствует правилам литовского языка.
17:11 14/08/2021
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