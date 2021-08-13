







Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета республики.





Заявление направлено "по факту экономического и политического давления на Беларусь". Документ призывает организацию повлиять на инициаторов санкций против Минска.





По словам Исаченко, Беларусь столкнулась "с наглым и дерзким вызовом, брошенным суверенному, демократическому и миролюбивому государству, каждому его гражданину".





"Односторонние ограничительные меры в виде недопущения произведенных в Беларуси товаров на европейский рынок, запрета западных государств на перелеты белорусских перевозчиков над своей территорией, эскалация миграционного кризиса на белорусско-литовской границе в настоящее время приобретают катастрофические перспективы. Подобная бездумная политика в отношении нашей страны серьезно затрагивает интересы не только белорусских граждан. В адрес Евросоюза направлены сотни обращений белорусских трудовых коллективов с призывом прекратить неправомерное давление. Однако многочисленные просьбы трудящихся игнорируются", - говорится в заявлении.





Он призвал Генассамблею ООН осудить "грубое вмешательство во внутренние дела Беларуси" со стороны иностранных государств и принять меры по недопущению использования "односторонних принудительных ограничений в отношении суверенного государства".





В годовщину последних президентских выборов США, Великобритания и Канада ужесточили санкции против режима Лукашенко.