На свободу вышла социолог Татьяна Водолажская
Вышла на свободу социолог Татьяна Водолажская. Она провела за решёткой — в изоляторе временного содержания — 10 дней.
Татьяна Водолажская / Еврорадио
"Татьяну Водолажскую встретили! С нами!", — написала об этом в "Фейсбуке" подруга Водолажской Нелли Дорошкевич.
Татьяна Водолажская — общественная деятель, социолог, координатор Летучего университета. Её задержали 4 августа после обыска в её квартире. В тот же день были задержаны общественный деятель Влад Величко (был освобождён уже вечером 4 августа) и философ Владимир Мацкевич (до сих пор находится за решёткой), передает Еврорадио.
Татьяна Водолажская на свободе
15:37 14/08/2021
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