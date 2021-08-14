Татьяна Водолажская / Еврорадио





"Татьяну Водолажскую встретили! С нами!", — написала об этом в "Фейсбуке" подруга Водолажской Нелли Дорошкевич.





Татьяна Водолажская — общественная деятель, социолог, координатор Летучего университета. Её задержали 4 августа после обыска в её квартире. В тот же день были задержаны общественный деятель Влад Величко (был освобождён уже вечером 4 августа) и философ Владимир Мацкевич (до сих пор находится за решёткой), передает Еврорадио.





Татьяна Водолажская на свободе