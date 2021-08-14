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На свободу вышла социолог Татьяна Водолажская

Вышла на свободу социолог Татьяна Водолажская. Она провела за решёткой — в изоляторе временного содержания — 10 дней.

Татьяна Водолажская / Еврорадио

"Татьяну Водолажскую встретили! С нами!", — написала об этом в "Фейсбуке" подруга Водолажской Нелли Дорошкевич.

Татьяна Водолажская — общественная деятель, социолог, координатор Летучего университета. Её задержали 4 августа после обыска в её квартире. В тот же день были задержаны общественный деятель Влад Величко (был освобождён уже вечером 4 августа) и философ Владимир Мацкевич (до сих пор находится за решёткой), передает Еврорадио.

Татьяна Водолажская на свободе
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