



Заявление сделал официальный представитель авиакомпании в Беларуси Хасан Джавад, сообщивший , что "Iraqi Airways" приостанавливает рейсы в Минск из Ирака на срок до месяца.





Чиновник отметил, передает Еврорадио, что это решение было принято после негативных инцидентов, связанных с рейсами в Минск. В то же время МИД Ирака подчеркнул, что все рейсы "Iraqi Airways" будут предназначены только для эвакуации граждан Ирака из Беларуси.





"Мы согласовали с аэропортом количество рейсов, а так же технические и организационные вопросы, а затем иракские власти приняли решение об отмене рейсов", - говорится в заявлении.





В то же время МИД Ирака объявил о запуске рейса для эвакуации иракцев из белорусской столицы Минска в Багдад. За последние дни на родину вернулись 240 иракцев.



