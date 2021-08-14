+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Iraqi Airways на месяц отменяет рейсы в Минск

Компания "Iraqi Airways" объявила, что ее рейсы в Минск могут быть отменены на месяц.


Заявление сделал официальный представитель авиакомпании в Беларуси Хасан Джавад, сообщивший, что "Iraqi Airways" приостанавливает рейсы в Минск из Ирака на срок до месяца.  

Чиновник отметил, передает Еврорадио, что это решение было принято после негативных инцидентов, связанных с рейсами в Минск. В то же время МИД Ирака подчеркнул, что все рейсы "Iraqi Airways" будут предназначены только для эвакуации граждан Ирака из Беларуси. 

"Мы согласовали с аэропортом количество рейсов, а так же технические и организационные вопросы, а затем иракские власти приняли решение об отмене рейсов", - говорится в заявлении.

В то же время МИД Ирака объявил о запуске рейса для эвакуации иракцев из белорусской столицы Минска в Багдад. За последние дни на родину вернулись 240 иракцев.

 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]