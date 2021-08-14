ГПК: поляки доставили к белорусской границе избитого беженца
Польские пограничники доставили к белорусской границе избитого беженца, говорится в сообщении в телеграм-канале государственного пограничного комитета в субботу.
Скриншот видеозаписи ГПК
"Инцидент произошел на польско-белорусском участке границы, охраняемом Гродненской погрангруппой. Польские стражи границы доставили иностранца, имеющего телесные повреждения, к линии границы. У мужчины, гражданина Ирака, была сильно рассечена бровь. Не получив помощи от польских силовиков, он обратился к белорусским пограничникам. Те прямо на линии границы промыли рану и наложили стерильную повязку", - сказано в сообщении.
Как отмечено в сообщении, пишет interfax.by, мужчина пояснил, что заявлял ходатайство о предоставлении статуса беженца в Польше. "Он намерен повторить попытку, несмотря на принимаемые польской стороной насильственные действия в отношении беженцев", - заявили в ГПК.
12:05 14/08/2021
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