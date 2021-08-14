



Об этом в субботу сообщает interfax.com.ua со ссылкой на агентство Associated Press.





Агентство сообщает, что талибы опубликовали видеозапись, на которой повстанец объявляет о захвате главной радиостанции Кандагара. Она будет переименована в "Голос шариата" и будет транслировать новости и выдержки из Корана, отмечает он на записи.





Боевик в ходе видеообращения заявил, что все сотрудники радиостанции присутствуют на рабочих местах, однако не уточнил, о каких именно сотрудниках идет речь. Неизвестный на видеозаписи также поздравил жителей Кандагара с тем, что он перешел под контроль талибов.





Associated Press отмечает, что у боевиков на протяжении многих лет были передвижные радиостанции, но в крупных городах они никогда не работали. Музыка на них запрещена.





Ситуация в Афганистане в связи с выводом международных вооруженных сил из республики с середины апреля серьезно ухудшилась: талибы за короткий промежуток времени захватили столицы 18 афганских провинций и продолжают наступление.



