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Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре - СМИ

Боевики движения "Талибан" захватили радиостанцию в городе Кандагар, который они взяли под контроль на этой неделе в результате масштабного военного наступления.


Об этом в субботу сообщает interfax.com.ua со ссылкой на агентство Associated Press.

Агентство сообщает, что талибы опубликовали видеозапись, на которой повстанец объявляет о захвате главной радиостанции Кандагара. Она будет переименована в "Голос шариата" и будет транслировать новости и выдержки из Корана, отмечает он на записи.

Боевик в ходе видеообращения заявил, что все сотрудники радиостанции присутствуют на рабочих местах, однако не уточнил, о каких именно сотрудниках идет речь. Неизвестный на видеозаписи также поздравил жителей Кандагара с тем, что он перешел под контроль талибов.

Associated Press отмечает, что у боевиков на протяжении многих лет были передвижные радиостанции, но в крупных городах они никогда не работали. Музыка на них запрещена.

Ситуация в Афганистане в связи с выводом международных вооруженных сил из республики с середины апреля серьезно ухудшилась: талибы за короткий промежуток времени захватили столицы 18 афганских провинций и продолжают наступление.
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