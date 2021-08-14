Польша задержала на границе с Беларусью в 10 раз больше нелегальных мигрантов, чем в 2020 году
С начала года Польша задержала более 900 мигрантов на белорусско-польской границе с начала текущего года, сообщает Пограничная служба.
Ведомство цитирует Польское радио.
По информации Пограничной службы, с начала 2021 польско-белорусскую границу пыталось нелегально пересечь почти 900 мигрантов. Это в 10 раз больше, чем за весь прошлый год.
В службе также сообщили, пишет Смартпресс, что волна мигрантов усилилась в последние недели. Пограничной службе в патрулировании границы помогают Войска территориальной обороны.
С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
10:09 14/08/2021
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