" Все идет к тому, что сама мысль, высказывание, движение, само свободное существование человека окажутся вне закона.





Прав уже нет; произнеси «я имею право» – и услышишь, как нелепо звучит твой голос. Грубая сила устанавливает свои нехитрые правила, в основе которых страх и подчинение."