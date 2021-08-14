+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Генсек ООН: Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля

Гуттереш выразил обеспокоенность нарушениями прав человека в районах, которые перешли под контроль "Талибана".

© AP / STR

Ситуация, складывающаяся в Афганистане, выходит из-под контроля, заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.

"Невероятная трагедия для многострадального народа. Афганистан выходит из-под контроля", – сказал он в специальном обращении, пишет Sputnik.

Он также отметил, что за последний месяц жертвами атак стали более тысячи гражданских, свыше 240 тысяч человек потеряли кров.

Гуттереш выразил обеспокоенность нарушениями прав человека в районах, которые перешли под контроль запрещенного в ряде стран радикального движения "Талибан".

"Я глубоко обеспокоен первыми признаками того, что "Талибан" вводит суровые ограничения прав человека в районах под его контролем, особенно в отношении женщин и журналистов", – сказал он.

Кризис в Афганистане

В начале августа 2021 года талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти. Если верить движению, на сегодня они контролируют 13 из 34 столиц провинций Афганистана.

В четверг вечером они взяли под свой контроль второй по величине город на территории Афганистана – Кандагар. Местные власти оставили город и вылетели в Кабул. Боевики также захватили главный офис полиции Герата, третьего города страны. Официальные власти пока эту информацию не подтвердили.

В пятницу талибы захватили город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге страны.

Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter заявил, что провинции Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис находятся под полным контролем талибов.

Некоторые эксперты предполагают, что бои за столицу Афганистана город Кабул начнутся в течение месяца.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]