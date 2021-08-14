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Ситуация, складывающаяся в Афганистане, выходит из-под контроля, заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.





"Невероятная трагедия для многострадального народа. Афганистан выходит из-под контроля", – сказал он в специальном обращении, пишет Sputnik.





Он также отметил, что за последний месяц жертвами атак стали более тысячи гражданских, свыше 240 тысяч человек потеряли кров.





Гуттереш выразил обеспокоенность нарушениями прав человека в районах, которые перешли под контроль запрещенного в ряде стран радикального движения "Талибан".





"Я глубоко обеспокоен первыми признаками того, что "Талибан" вводит суровые ограничения прав человека в районах под его контролем, особенно в отношении женщин и журналистов", – сказал он.

Кризис в Афганистане

В начале августа 2021 года талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти. Если верить движению, на сегодня они контролируют 13 из 34 столиц провинций Афганистана.





В четверг вечером они взяли под свой контроль второй по величине город на территории Афганистана – Кандагар. Местные власти оставили город и вылетели в Кабул. Боевики также захватили главный офис полиции Герата, третьего города страны. Официальные власти пока эту информацию не подтвердили.





В пятницу талибы захватили город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге страны.





Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter заявил, что провинции Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис находятся под полным контролем талибов.





Некоторые эксперты предполагают, что бои за столицу Афганистана город Кабул начнутся в течение месяца.