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Польского сенатора не пустили в Россию на похороны Сергея Ковалева

Вице-спикера польского Сената Богдана Борусевича не пустили в РФ на похороны правозащитника Сергея Ковалева. "Я поражен, - признался сенатор, - неужели российские власти борются еще и с теми, кто уже покинул этот мир?"

Вице-спикер польского Сейма Богдан Борусевич

Вице-спикер польского Сената Богдан Борусевич сообщил, что его не пустили в Россию. Политик должен был присутствовать на похоронах правозащитника Сергея Ковалева в пятницу, 13 августа.

"Я собирался лететь в Россию на похороны моего друга, друга Польши, Сергея Ковалева. К сожалению, я получил информацию из посольства Польши в Москве, что меня не пустят на территорию России", - рассказал Богдан Борусевич на брифинге 12 августа.

По словам вице-спикера, пишет DW, выяснилось, что въезд в Россию ему запрещен с 2015 года. Именно тогда Борусевичу было отказано во въезде в страну на похороны Бориса Немцова.

"Я поражен, - признался польский политик. - Это не только прощание с общественным деятелем, потому что Ковалев уже давно перестал быть политиком, но и с человеком, которого я знал и очень ценил... Неужели российские власти борются еще и с теми своими противниками, которые уже покинули этот мир?"

Позднее Борусевич написал в Facebook, что букет цветов от его имени возложил на похоронах Ковалева посол Польши в Москве. Он обратил внимание на то, что в церемонии не присутствовал никто из представителей нынешней российской власти.

Кем был Сергей Ковалев

Правозащитник Сергей Ковалев - один из авторов Декларации прав человека и гражданина и конституции РФ - умер 9 августа в Москве в возрасте 91 года. Он был советским диссидентом, а после перестройки стал первым в истории России уполномоченным по правам человека и первым председателем комиссии по правам человека при президенте.

В советские годы Ковалев много лет отбыл в заключении за "антисоветскую пропаганду", а в девяностые критиковал действия российских военных в Чечне.

В 2000 году он не поддержал приход к власти Владимира Путина, заявив, что опасается "авторитарного полицейского государства, где у власти в явном или, что того хуже, в не вполне явном виде будут присутствовать спецслужбы".
Источник: Елизавета Фомина
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